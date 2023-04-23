AK Parti seçim bürosuna saldırı sonucu 4 kurşun isabet etti.
AK Parti’nin Bahçelievler Kocasinan Seçim İrtibat Bürosu’nun önünde silahla ateş açıldı. Önceki gün saat 22.15 sıralarında gerçekleşen olayda, büronun bulunduğu binanın üst katlarına 4 mermi isabet etti. İstanbul Valiliği, olay yerinde 5 adet kovan elde edildiğini, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığını açıkladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin seçim irtibat bürosu önünde silahla ateş açılmasına tepki göstererek “Silahlı saldırı girişimini lanetliyoruz. Teşkilatlarımız tam bir kararlılıkla seçim çalışmalarına devam ediyorlar” dedi.
HEDEFLERİ DEMOKRASİ
Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şöyle konuştu: “Birilerinin seçim güvenliğini tehdit altında gösterme çabalarını şiddetle kınıyoruz. Partilere yapılan saldırılar, atılan kurşunlar sadece bir tane partiye yapılmış saldırı değil Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Öte yandan yine Bahçelievler Kuleli’deki seçim irtibat bürosu önünde de silah sesleri duyuldu. Yapılan araştırmada seçim irtibat bürosuna yönelik silahlı saldırı olmadığı, alkollü bir kişinin havaya ateş ettiği tespit edildi.
Suçunu kabul etti
Geçtiğimiz perşembe günü AK Parti Adana Çukurova İlçe Başkanlığı’na pompalı silahla ateş açan ve tutuklanan E.K emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etti. E.K, ifadesinde şunları söyledi: “3500 liraya aldığım av tüfeğini gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Silahta fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Mermiler bitince yedek şarjörümü de taktım.”