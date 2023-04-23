AK Parti seçim bürosuna saldırı

Saldırıya ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş şöyle konuştu: “Birilerinin seçim güvenliğini tehdit altında gösterme çabalarını şiddetle kınıyoruz. Partilere yapılan saldırılar, atılan kurşunlar sadece bir tane partiye yapılmış saldırı değil Türkiye demokrasisine yapılmış bir saldırıdır” şeklinde konuştu. Öte yandan yine Bahçelievler Kuleli’deki seçim irtibat bürosu önünde de silah sesleri duyuldu. Yapılan araştırmada seçim irtibat bürosuna yönelik silahlı saldırı olmadığı, alkollü bir kişinin havaya ateş ettiği tespit edildi.