AK Parti Sözcüsü Çelik: Açık ara öndeyiz

"Biraz evvel kendileri tarafından cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak belirlenmiş iki belediye başkanı beraberce televizyona çıktılar. Fakat çok vahim bir açıklama yaptılar. Türk demokrasisi adına, milli iradeye saygı adına utanç verici bir açıklamadır. Ekrem İmamoğlu çıktı '13'üncü Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyerek bir açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, oylar sayılıyor. Milli iradenin tecelli etmesi için henüz bir sonuç açıklanmamış. Saldırdıktan sonra da seçim sonucunu ilan ediyorlar. Eğer literatürde diktatörlüğün, bir diktatörce bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Bu diktatörce bir yaklaşımdır. Milli iradeye saygısızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Böyle şey olur mu? Sandıklar sayılmaya devam ediyor. Üstelik ortaya çıkan verilerde kendi kanallarına baksınlar. Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor. Biz buna rağmen çıkıp da seçim sonucu ilan etmiyoruz. Milletin tercihini ortaya çıkaracak, hukuki mekanizmalara, sayım sürecine ve bunu açıklayacak olan YSK'nın yetkisine saygı gösteriyoruz. Henüz bütün bunlar ortada yokken tutup da çıkıp onun için Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diye açıklama yapıyor. Bir gasp girişimidir. Herkesin önünde gerçekleşmiştir. Televizyonlar canlı vermiştir. Niye bu kadar telaşlanıyorsunuz? Rahat olun. Sonuçta millet oyunu verdi. Tercihini koydu. Birkaç saat sonra da neticeler daha berrak bir şekilde ortaya çıkacak."