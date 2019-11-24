Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik CHP bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermeli
POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir siyasetçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiği iddiasına ilişkin, "Bu yalan haberin hedefi olan CHP’li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi’nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Partili Ömer Çelik, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına Twitter'dan yanıt vererek, "Özür dilemeliler" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP’ye destek veren vatandaşlarımız hak ediyor bunu" dedi.

"Külliye'ye giden CHP'li" iddiası hakkında yaptığı açıklamada, "Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir.." ifadelerini kullandı.

  • AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Külliye'ye giden CHP'li" iddiaları hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

"Cumhurbaşkanımızın Külliye’de bir CHP’liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi" diyen Çelik, "Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdiler. Bu yalan haberin hedefi olan CHP’li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi’nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık"

İddialar hakkında Cumhurbaşkanlığının suçlandığına dikkat çeken Çelik, "Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık. Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık" diye konuştu.

"Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır"


"Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP’ye destek veren vatandaşlarımız hakediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes.

"Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir"

  • Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP’li siyasetçilerden af dilemelidir... Sahte plakalardan daha sahte bir senaryonun sahipleri olarak herkese özür borçları vardır. Ürettikleri bu çirkin senaryolar yüzünden tüm milletimize ve CHP kimliğini kullanarak yaptıkları bu çirkin işlerden dolayı CHP’li vatandaşlarımıza özür borçları vardır."
CHP hesap vermeli

CHP hesap vermeli

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye sert eleştiri.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe deplasmanda Malatyaspor'un konuğu oluyor.
Köprüden uçtu

Köprüden uçtu

Kontrolünden çıkan otomobil alt yola düştü.
Onun gibi <br>talebe azdı

Onun gibi
talebe azdı

​Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı.
Dünya rekoru kırılmıştı

Dünya rekoru kırılmıştı

'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Erdoğan'a takdim edildi.
Kılıçdaroğlu'na mühlet

Kılıçdaroğlu'na mühlet

​Talat Atilla: Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım.

CHP bu pisliği temizlemelidir

CHP bu pisliği temizlemelidir

​Muharrem İnce 'Beştepe' iddialarına yönelik açıklama yaptı.
Vatanlarına dönüyorlar

Vatanlarına dönüyorlar

Suriyeliler ​terörden temizlenen yurtlarına dönüyor.
Zirveyi bırakmadı

Zirveyi bırakmadı

​Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda rahat geçti.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
'Şiddetli' yağacak

'Şiddetli' yağacak

​Meteoroloji 4 il için sağanak uyarısı yaptı.
26 yıl sonra<br>gelen itiraf

26 yıl sonra
gelen itiraf

8 günlük Fatoş bebek poşete konulup, boğuldu.
83 yıl da geçse buradayız

83 yıl da geçse buradayız

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 83'üncü gününde devam ediyor.
Şehitlerin kanı<br>yerde kalmadı

Şehitlerin kanı
yerde kalmadı

​Kulp'ta 7 sivili şehit eden 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütüne<br>tarihi darbe

Terör örgütüne
tarihi darbe

Son bir yılda ​'Mavi', 'Yeşil' ve 'Gri' kategorideki 10 terörist yakalandı.
Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

​Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.