AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivillerin yaşadığı bölgeye yaptığı saldırıların insanlık suçu olduğunu belirterek tepki gösterdi.

Çelik yaptığı açıklamada, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak.

Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir.

Cumhurbaşkanımızın #Azerbaycan’lı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile “tek millet iki devlet” olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız. #Gence — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020

Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Can Azerbaycan’ın yanındayız! Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Can #Azerbaycan’ın yanındayız!#Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz.#Gence pic.twitter.com/nfBonffV7d — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020

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