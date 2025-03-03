AK Parti Sözcüsü Çelik 'Herhangi bir pazarlık yok' deyip açıkladı: Hedef terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye

"Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için gelinen aşamayla ilgili değerlendirmelerimizi hassas bir şekilde yapıyoruz.

Süreci yakinen takip ediyoruz. Mesaj, Türkiye'nin içinde siyasetin mesajları, dünya açısından da anlamlı bir referans kaynağı olmuştur. Bunun devamı doğal olarak terörsüz Suriye, Irak şeklinde Ortadoğu'yu kaplayacak vizyonun çekirdeğidir. Benimsenen ilkeler çok açık ve nettir. Silahların bırakılması, terör örgütünün lağvedilmesi ve tabii ki terör örgütünün Irak ve Suriye'deki tüm uzantıları ile feshedilmesi.