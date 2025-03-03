AK Parti Sözcüsü Çelik 'Herhangi bir pazarlık yok' deyip açıkladı: Hedef terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın lağvedilmesine ilişkin, "Süreci yakından takip ediyoruz. Terörün lağvedilmesi temel yaklaşımımızdır." dedi. "Hedef terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye." vurgusu yapan Çelik, "Bazı ülkelerin siyasi sabotajlarına karşı azami dikkati gösteriyoruz. Emperyalist projeler engellenecek, bölge terörden arındırılacak." diye konuştu. Sözcü Çelik, devletin nitelikleri ve milletin değerleri konusunda herhangi bir pazarlık süreci olmadığını da ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.
"Emperyalist projeler engellenecek, bölge terörden arındırılacak"
"Hedef terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye"
"Sabotaj girişimlerine karşı dikkatliyiz"
"Pazarlık, taviz, al-ver yok"
"Şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek en ufak adımın atılmayacak"
"İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan bildiğimiz düzen sona ermiş gözüküyor"
"Avrupa'nın çözümü Türkiye'dir"
Türk ve İslam düşmanlığına yürüyen aşırı sağa karşı merkez sağ ve sol siyaset yeterli direnç gösteremedi. Aşırı sağın gündemine yaklaşmaya çalıştı. Bu aşırı sağı büyüttü. Bugün artık AFD Almanya'da ikinci parti durumuna gelmiştir. AB'nin değerler konusundaki bencilliği, ilkeler temelinde bir araya gelmeyi becerememesi, Türkiye'ye karşı uyguladığı ikiyüzlülük nettir. Fasılların açılır, siz de ülke olarak bu fasıllarla ilgili mükellefiyetleri yerine getirirsiniz, bu fasıllar kapanır, yeni fasıllar açılır. Değerler konusunda iki yüzlülüğü yapanlar fasılların açılmasını bile engellediler.