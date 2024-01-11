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AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, terör devleti İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davaya ilişkin bir paylaşım yaptı. Çelik, "İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Seren Som
Seren Som
13:47 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, terör devleti İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir talepleriyle ilgili duruşması başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, davaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Çelik,
"İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır"
ifadelerini kullandı.



#Ömer Çelik
#İsrail
#Soykırım
#Lahey
21 saat önce
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