AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, terör devleti İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir talepleriyle ilgili duruşması başladı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, davaya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Çelik,
"İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor. İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması devam ediyor. İsrail’in eylemleri soykırımdır. Ve gereken şekilde cezalandırılmalıdır"
ifadelerini kullandı.
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21 saat önce