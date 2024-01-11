AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık vicdanı bu davayı izliyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, terör devleti İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ) açtığı davanın ihtiyati tedbir talepleriyle ilgili duruşması başladı. Uluslararası Adalet Divanında konuşan avukat Ni Ghralaigh "Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları, tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu" dedi.