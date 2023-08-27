AK Parti Sözcüsü Çelik: Limasol’da camiye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Limasol kentindeki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne gece saatlerinde molotofkokteyli saldırı düzenledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Faillerin ivedilikle yargı karşısına çıkarılmasının gerek. Bu türden çağdışı saldırıların, tüm dünya insanlığına yönelik bir tehdit olduğunu ve dünya barışını dinamitlediğinin altını çizmek istiyorum. Saldırıyı kınıyorum" dedi.