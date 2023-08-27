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AK Parti Sözcüsü Çelik: Limasol’da camiye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine tepki gösterdi. Çelik, "Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz" dedi.

11:42 . 27/08/2023 Sunday
DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Limasol kentindeki camiye yönelik saldırıyı kınadı.


Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine yenisinin eklendiğini belirtti.


'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin gerekeni yapmasını bekliyoruz'

Bakan Çelik,
"Limasol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz"
ifadesini kullandı.








#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#AK Parti
#Ömer Çelik
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#KKTC
#Limasol
#cami
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