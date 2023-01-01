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AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

İsveç'te İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından Türkiye ve dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Ak Parti Sözcüsü Ömer çelik yaptığı açıklamada, "Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz." dedi.

12:32 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Nefrete nefretle karşılık verilmez. Nefrete karşı, insan onuruna daha çok sahip çıkarak cevap vermeye devam edeceğiz. İnsanlık suçlarına en iyi cevap, insan onuru temelinde daha büyük dayanışma oluşturmaktır.

'Faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor'

Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor. Kuran-ı Kerim’e saldıranlar başka dinlerin kutsallarına da düşmanlar. Faşizme ve nefret siyasetine karşı insanlık temelinde büyük bir dayanışma oluşturmalıyız. Ortak mücadele zeminlerini güçlendirmeliyiz."




#ömer çelik
#isveç
#ankara
30 dakika önce
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor
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