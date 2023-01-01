AK Parti Sözcüsü Çelik: Nefret siyaseti ve faşizm tüm insanlığı tehdit ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yeni Şafak'a yaptığı açıklamada, "İsveç, uyarılarımıza rağmen, sadece NATO’nun, Avrupa’nın değil, insanlık değerlerine de aykırı davranmaya devam ediyor. NATO’ya girme iddiasındaki bir ülke terör yandaşlarının hadsiz, alçak gösterileriyle gündeme gelirken, şimdi de yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i yakılmasıyla gündemde. İsveç, adeta kendi ateşine benzin döküyor. Bu dünya barışı için de tehlike" dedi.