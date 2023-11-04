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AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti bir cinayet makinesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu hükûmeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail'in kendini savunma hakkı var' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir" diyerek İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalanlara tepki gösterdi.

13:26 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:43 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazzelilerin yaşama hakkını esas almadan "İsrail'in kendini savunma hakkı var" diyenlerin insanlık suçlarının faillerinden olduğunu belirtti.

Masumların öldürüldüğü her katliamdan sonra
"İsrail'in kendini savunma hakkı var"
diyerek Gazzelilerin yaşama hakkının yok edilmesini teşvik edenlerin cinayetin destekçisi olduğunu ifade eden Çelik,
"Netanyahu hükûmeti bir cinayet makinesidir. Bu cinayet makinesi her katliamdan sonra Batılı ülkeler tarafından 'İsrail’in kendini savunma hakkı var.' cümlesiyle daha çok cinayet işlemesi için teşvik edilmektedir. Netanyahu bir katliam siyaseti izlerken Batılı ülkeler şimdiye kadar hiç gür sesle insan hakları ve hukuktan bahsetmediler. Tam tersine 'İsrail'in kırmızı çizgilerle bağlı olmadığını' söylüyorlar. 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz.' diyenler 'Daha çok cinayet işle.' demektedirler."
değerlendirmesinde bulundu.


"Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye"

Barbarlığın topyekûn insanlığa savaş açtığını vurgulayan Çelik şunları kaydetti:
"Savaş sadece Gazze'de değil, insanlığın kalbindedir. Her kim Gazzelilerin yaşama hakkından bahsetmeden tek başına İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyorsa tetikçinin arkasındaki odur. Her kim masum çocukların ölümünün ardından 'İsrail'e kırmızı çizgi sunmuyoruz.' diyorsa insanlığa açılan savaşın asıl planlayıcısıdır. Barbarlığa karşı insanlığın sesi yine Türkiye'dir. Cumhurbaşkanımızın ateşkes çağrısı ve barış için ortaya koyduğu eylem planı, Gazzeli masumları koruyacak tek yoldur. İnsanlığın barbarlığa karşı mücadelesi ve masumların korunması için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı en önemli ve en hayati zemindir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Devletleri Zirvesi dönüşü önemli mesajlar: Netanyahu'yu sildik attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 10. zirvesi için gittiği Kazakistan dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Erdoğan, ''Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık. Onu sildik attık. Bu konudaki kararı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yapacağımız görüşmelerle vereceğim. Oradaki havayı bir görelim'' ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'ne güveninin sarsıldığını belirterek, ''Avrupa Birliği yönetiminin çözüm planı nedir? Barış konferansında sadece İsrail’in yer alması ve onun söylediklerinin çözüm diye dayatılması mı? Filistin topraklarının İsrail tarafından tamamen işgaline zemin hazırlayıp Filistin’in varlığına fiilen son vermek mi?'' açıklamasında bulundu.

İngiliz The Economist'ten İsrail'in çocuk katliamına kılıf: Gazze'de normalden çok çocuk var
İngiliz The Economist'ten İsrail'in çocuk katliamına kılıf: Gazze'de normalden çok çocuk var

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana artarak devam eden vahşi saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 bin 826’sı çocuk, 2 bin 405’i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 23 bin kişi yaralandı. Alçak saldırılar tüm dünyada lanetlenirken, İngiliz medyasından The Economist 'vahşeti meşrulaştırmak için skandal bir habere imza attı. "Neden Gazze'deki kurbanların çoğu çocuk" başlıklı grafik haberle adeta İsrail'in çocuk katliamına kılıf uydurdular. İsrail'in adının bile geçmediği haberde, Gazze’de İsrail tarafından öldürülen 10 bin civarındaki Filistinlinin yüzde 40’ının çocuk olmasının nedeni, 'doğum oranının yüksek olması nedeniyle çocuk nüfusunun çok fazla olmasına' bağlandı. The Economist'in skandal haberine tepki yağıyor.


#Ömer Çelik
#AK Parti
#Gazze
#İsrail
#Filistin
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