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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçimler zamanında yapılacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ''Seçim takvimiyle ilgili bir değişiklik yok seçimler zamanında yapılacak. Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına şimdiden başlamak normal. Erken seçim söz konusu değil, takvimde bir değişiklik olmayacak. Suriye'nin toprak bütünlüğünü en başından beri savunuyoruz'' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçimler zamanında yapılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Erdoğan'ın programında olmayan sürpriz görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Çelik, "Tüm birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmaları da çok önemli. Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi. Her parti kendi içinde çalışmaları yapıp daha sonra cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi oluşturulmuş oluyor. Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

'TAKVİMDE BİR DEĞİŞİKİLİK YOK'

Seçim takviminde bir değişiklik olmadığına vurgu yapan Çelik, "Seçimler zamanında yapılacak. Bir yıldan az kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Seçimlerin biraz daha öne alınması ile ilgili gündem olmadı. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar bağlamında toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonra da rutin olarak sürecek. Burada birimler çalışmalarını olgunlaştırdıkça sunumlar hazır hale geldikçe bu yapılacak.

ŞAM İLE DİYALOG KURULACAK MI?

Çelik, Ankara ve Şam arasında diyalog olup olmayacağına ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi: "Hiçbir şekilde herhangi bir devletle, onun toprak bütünlüğüne dönük negatif yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Herhangi bir yerde bölüne tabii ki istemiyoruz. Çözümün siyasi bir çözüm olmasını ifade ettik. Siyasi ilişkinin kesilmesine neden olan şartlar ortadan kalkmadan siyasi diyalog olması söz konusu değil. Herhangi bir vekalet savaşının içinde olmadık. Bugün binlerce mensubu öldürülmüş muhaliflerin ortaya anlamlı tablo çıktığını düşünmesiyle olur uzlaşı. Etrafımızdaki devletler ne kadar güvenli olursa biz bunu kendi güvenliğimize katkı sayarız. Bir yerde bir rejim sistematik olarak halkını katlederken bunları konuşmadan zalim ile mazlum uzlaşsın denen bir tablonun içinde değiliz. Rejimle diyalog kurdun, rejim de diyor ki ben bunları yapmaya devam edeceğim, buna meşru bir devletin göz yumması mümkün müdür? Türkiye burada meşriuyetin tarafındadır. Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten siyasi diyalog olacaktır.

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