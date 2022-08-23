AK Parti Sözcüsü Çelik: Seçimler zamanında yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bazı bakan ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi. Erdoğan'ın programında olmayan sürpriz görüşme sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. 2023 seçimleri için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Çelik, "Tüm birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmaları da çok önemli. Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi. Her parti kendi içinde çalışmaları yapıp daha sonra cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi oluşturulmuş oluyor. Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz." dedi.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

https://t.co/O5vHIcsCsN REKLAM August 23, 2022

'TAKVİMDE BİR DEĞİŞİKİLİK YOK'

Seçim takviminde bir değişiklik olmadığına vurgu yapan Çelik, "Seçimler zamanında yapılacak. Bir yıldan az kalmışsa seçimlere bu hazırlıkların yapılması gayet normal. Seçimlerin biraz daha öne alınması ile ilgili gündem olmadı. Zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar bağlamında toplantı olarak gerçekleşti. Bundan sonra da rutin olarak sürecek. Burada birimler çalışmalarını olgunlaştırdıkça sunumlar hazır hale geldikçe bu yapılacak.

ŞAM İLE DİYALOG KURULACAK MI?

Çelik, Ankara ve Şam arasında diyalog olup olmayacağına ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi: "Hiçbir şekilde herhangi bir devletle, onun toprak bütünlüğüne dönük negatif yaklaşımımız olup da sorun yaşamadık. Herhangi bir yerde bölüne tabii ki istemiyoruz. Çözümün siyasi bir çözüm olmasını ifade ettik. Siyasi ilişkinin kesilmesine neden olan şartlar ortadan kalkmadan siyasi diyalog olması söz konusu değil. Herhangi bir vekalet savaşının içinde olmadık. Bugün binlerce mensubu öldürülmüş muhaliflerin ortaya anlamlı tablo çıktığını düşünmesiyle olur uzlaşı. Etrafımızdaki devletler ne kadar güvenli olursa biz bunu kendi güvenliğimize katkı sayarız. Bir yerde bir rejim sistematik olarak halkını katlederken bunları konuşmadan zalim ile mazlum uzlaşsın denen bir tablonun içinde değiliz. Rejimle diyalog kurdun, rejim de diyor ki ben bunları yapmaya devam edeceğim, buna meşru bir devletin göz yumması mümkün müdür? Türkiye burada meşriuyetin tarafındadır. Siyasi ilişkileri kesmemize yol açan şartlar ortadan kalktıktan sonra zaten siyasi diyalog olacaktır.

REKLAM