Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten 15 Temmuz mesajı Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmıştır
ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 15 Temmuz mesajı: Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmıştır

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan açıklama yaptı. Çelik açıklamasında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten 15 Temmuz mesajı: Cumhurbaşkanımız ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmıştır
AK Parti Sözcüsü Çelik

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. 6 yıl önce bugün 251 kişinin şehit olduğu darbe girişimiyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Çelik paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir." dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "15 Temmuz darbe teşebbüsü; birçok ülkenin ve karanlık gücün desteği ile FETÖ/PDY’nin TSK içindeki teröristlerinin gerçekleştirdiği büyük bir ihanettir" mesajını paylaştı.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz, milletimizin kanlı bir darbe girişimine ve milli iradeyi gaspetme teşebbüsüne karşı topyekun ve destansı direnişinin yıl dönümüdür. Aziz milletimiz, terörist işgal teşebbüsüne direnmiş ve o hain girişimi bertaraf etmiştir. Darbelerden çok çekmiş ve bedeller ödemiş olan Yüce Milletimiz, tarihimizin en hain terör örgütü FETÖ’ye karşı dimdik durmuştur.

  • Dünya demokrasi tarihinde ender rastlanacak bir duruş sergileyen milletimiz, demokrasisine ve milli iradeye sahip çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde sürdürülecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: FETÖ ile mücadele kararlı bir şekilde sürdürülecek

15 Temmuz Şehitleri anısına sekiz saatlik yürüyüş
GÜNDEM
15 Temmuz Şehitleri anısına sekiz saatlik yürüyüş

15 Temmuz'da balta ve satırla köy meydanına inmişti: Böyle bir şey olursa 86 yaşıma rağmen yine inerim
GÜNDEM
15 Temmuz'da balta ve satırla köy meydanına inmişti: Böyle bir şey olursa 86 yaşıma rağmen yine inerim

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o gün kendini öldürmeye gelen darbecilere karşı ölümü göze alarak milli iradeye sahip çıkmış ve direnişe liderlik etmiştir.

Cumhurbaşkanımız her zaman olduğu gibi vesayeti milletimizin üzerinden söküp atan bir duruş sergilemiştir.

Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz 15 Temmuz darbe girişimine hayatlarını feda ederek ve ölümü göze alarak geçit vermediler. Onların eşsiz fedakarlıkları sayesinde milli irademiz sapasağlam ayakta durdu. Dünya demokrasi tarihi bu direnişle yeniden yazılmıştır.

15 Temmuz direnişimizin yıldönümünde Türkiye düşmanı projelerin aracı terör örgütü FETÖ’yü bir kez daha lanetliyoruz. Milletimizin 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışanlarla mücadele edeceğimize dair sözümü yineliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine ve onları kullanan kirli ellere rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!"

Kapadokya’da balonlar Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı
OYNAT 00:59
Kapadokya’da balonlar Türk bayrakları ve Ömer Halisdemir posteriyle havalandı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümünde sıcak hava balonları, Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteriyle havalandı.


90 km hızla esiptekneleri batırdı

90 km hızla esip
tekneleri batırdı

Meteoroloji uyarmıştı: ​Şiddetli rüzgar Ayvalık'ı vurdu.
15 Temmuz içinsekiz saatlik yürüyüş

15 Temmuz için
sekiz saatlik yürüyüş

​Polis ekipleri yürüyen vatandaşa eskortluk yaptı.
15 Temmuz’un Türkiyeye korkunç faturası: Sanayi durdu borsa dibi gördü

Balta ve satırlı görüntüsü çok konuşulmuştu.

Gökyüzü Türk bayrağı ve pankartlarla kaplandı.

İstanbullular dikkat: Alternatif güzergahlar duyuruldu.

​"Yine böyle bir kalkışma olsa, sokağa çıkarız."

​Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul FETÖ'cü Masonlar arasındaydı.

​4 kişilik grup filmlerdeki gibi mahsur kaldı.

​Ukrayna mayınları temizleyip tahıl gemilerinin güzergahını belirleyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.