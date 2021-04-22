AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye '1915' tepkisi: Müttefiklik ilişkilerine yakışmıyor

Geçmişte Cumhurbaşkanımız çok net bir açıklama yaptı, 'Otursun tarihçiler arşivlerini açsın. Biz de arşivlerimiz açalım. Bütün ülkeler arşivlerini açsın. Masaya koyalım ve otursun tarihçiler bir karar versin. Bu karara da hep beraber uyalım' dedi ama maalesef Ermenistan tarafı yanaşmadı.