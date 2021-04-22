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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelikten ABDye 1915 tepkisi Müttefiklik ilişkilerine yakışmıyor
ANKARA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye '1915' tepkisi: Müttefiklik ilişkilerine yakışmıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'li senatörlerin Joe Biden'a 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıma çağrısına ilişkin tepki gösterdi. Çelik, "Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Çelikten ABDye 1915 tepkisi: Müttefiklik ilişkilerine yakışmıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ABD'li senatörler, başkanlık seçimleri öncesi sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını açıklayan Joe Biden'a sözünü tutması yönünde çağrıda bulundu.

Söz konusu çağrılara AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sert şekilde tepki gösterdi.

"Müttefiklik ilişkilerine yakışmaz"

Çelik konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • Herhangi bir şekilde bir müttefikimizin geçmişte tarihe mal olmuş olaylar hakkında 'Ermeni soykırımı' gibi sözde bir ifadeyi kullanması müttefiklik ilişkilerine yakışmaz
  • Esasında dünyanın her tarafında bu sözde Ermeni soykırımıyla ilgili bir sektör vardır. Bu sektör diasporanın içerisine yerleşmiş bir sektördür. Bu sektör, sürekli olarak Ermenistan'da, Kafkaslardaki normalleşmeyi de rehin tutmaktadır.

  • Geçmişte Cumhurbaşkanımız çok net bir açıklama yaptı, 'Otursun tarihçiler arşivlerini açsın. Biz de arşivlerimiz açalım. Bütün ülkeler arşivlerini açsın. Masaya koyalım ve otursun tarihçiler bir karar versin. Bu karara da hep beraber uyalım' dedi ama maalesef Ermenistan tarafı yanaşmadı.

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