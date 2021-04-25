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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Çelik, "Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Bidena tepki
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

ABD Başkanı Joe Biden'ın, “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından tepki gösterdi.

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"Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar."

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