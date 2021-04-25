AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Biden'a tepki

ABD Başkanı Joe Biden'ın, “Türkiye karşıtı” bir politika izleyerek 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından tepki gösterdi.

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"Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu" diyen Çelik, şunları söyledi:

"Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar."

Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu. REKLAM April 25, 2021

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