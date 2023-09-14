AK Parti sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na G20 tepkisi: Anlamadığı konulara yenisini eklemiş

AK Parti sözcüsü Çelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na G20 sözlerine tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Küresel güçlere boyun eğmiştir" açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıkıştı.
Kılıçdaroğlu'nun hayatında Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak adına bugüne dek hiçbir uluslararası müzakereye liderlik etmediğini, bu noktada G20 zirvesi ve uluslararası gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamaların en temel dış politika gelişmeleri hakkında hiç bilgisinin olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirten Çelik, şunları kaydetti: