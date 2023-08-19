AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC'deki yol projesi gerginliğine tepki: BM'nin tavrı kabul edilemez

KKTC'nin Pile köyüne yol yapma girişimi, BM barış gücü görevlileri tarafından engellendi. Kıbrıs Türk tarafı BM araçları dozerlerle püskürttü.
AK Partili Çelik açıklamasında şunları söyledi;
- "Kıbrıs Türklerinin Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak için yapılmakta olan Pile-Yiğitler yolu, insani bir amaç taşımaktadır.
- Buna karşılık Kıbrıs’ta görev yapan BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Projesi yolunun inşa sürecine ilişkin takındığı tavır kabul edilemez ve son derece yanlış olmuştur.
- Barış Gücü’nün Rum Kesimi’ni memnun etmeye dönük söz konusu tavrı, bizatihi Kıbrıs’taki varlığını ve itibarını zedelemiştir.
- Barış gücü, Rumlar tarafından Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa ile Pile-Voroklini yol yapımlarına izin vermiştir.
- Dolayısıyla Barış Gücü’nün bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı tutum, çifte standart içermektedir ve Barış Gücü’nün tarafsızlığına ağır darbe vurmuştur.
- Bu süreçte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğimiz tamdır. Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
- Hiç kimse Kıbrıs Türkü’nün iyi niyetini istismar etmeye kalkmamalıdır.
- Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Kıbrıs Türklerine eşit mesafede, tutarlı ve çifte standart içermeyen tutum sergilemesi beklentimizdir.
- Cumhurbaşkanımızın BM platformlarında açık ve net şekilde dile getirdiği gibi, herkes Kıbrıs’ta iki eşit egemen halk olduğu gerçeğine tam saygı göstermelidir. KKTC’nin egemenlik haklarına kimse saygısızlık yapamaz…"
#Ömer Çelik
#KKTC
#BM
2 saat önce