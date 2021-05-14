AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'ümmetçilik' eleştirilerine tepki: Devletimiz ve milletimiz pek çok boyuta sahiptir

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yapılan eleştirileri değerlendirdi.

"Devletimiz çok boyuta sahiptir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ümmetinin sorunlarının çözümü için yaptığı vurguları, bazı siyasetçi ve yorumcular tarafından temsil edilen zihniyetin "bunlar ümmetçilik yapıyor" diye yargılamaya çalıştıklarını belirten Çelik, yorumcuların aynı "köhne" yaklaşımla Erdoğan'ın kullandığı ifadeleri "güya" yargılamaya çalıştığını bildirdi.

"Devletimiz ve milletimiz pek çok boyuta sahiptir." ifadesini kullanan Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletinin varoluşuna, hak ve menfaatlerine dayanan siyasete liderlik ettiğine işaret etti.

Erdoğan'ın aynı zamanda ümmetin sorunlarının çözümü, Türk dünyasının dirliği ve medeniyetler arası iş birliği için de çalıştığını belirten Çelik, Erdoğan'ın, Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Hristiyan, Yahudi, Ezidi ve diğer tüm toplulukların barışı için mücadele ettiğini bildirdi.

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"Ümmet kelimesini aykırı görmek köhneleşmiş bir zihniyettir"

Çelik, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız 'ümmetin birliğine ve dirliğine' vurgu yaparak, mezhepçilik ve ırkçılık belasına karşı sürekli uyarıda bulunmaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 'ümmet' demesini, Cumhuriyet değerlerine, toplum ve millet kavramlarına aykırı görmek köhnemiş bir zihniyettir. Cumhuriyetimizin şan ve şerefini koruyan Türkiye ve millet odaklı siyasetin lideri Cumhurbaşkanımız, ümmetin birliğini, Türk dünyasının güçlenmesini, komşu halkların barış içinde yaşamasını da gözetmektedir.

Kültür ve inanç coğrafyamızın değerleri ile Cumhuriyet değerlerimizi çatıştıran anlayış ilkel bir yaklaşımdır. Bu zihniyet, vatandaşlarımızın aidiyet bilincini yaralayan ve devlet-millet birlikteliğine mani olan bir çizgiyi temsil etmektedir. Ayrıca devletimizin ve milletimizin dünya ile ilişkisini tek boyuta indirgemektedir. Medeniyet ve siyaset değerlerimizi çatıştıran bu dar anlayış Cumhuriyet değerlerine yaslandığı iddiasını öne sürse de aslında Cumhuriyetimizin tarihsel derinliğini ve Türkiye'nin etki coğrafyasını idrakten uzaktır. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu bir kültürel yaklaşıma ve siyasete yaslanan vurgularını hadsiz şekilde yargılamaya çalışanlar, öncelikle bu kavramları alfabe düzeyinde öğrenmelidir."

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"Örgütlü cehalet"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, millet ve Cumhuriyetin tarihten bugüne taşıdığı değerlerin güçlenmesi için nasıl çalıştığına herkesin şahit olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Türk dünyası, Cumhurbaşkanımızın Türk dünyası için ne büyük mücadele verdiğini en son Karabağ savaşında görmüştür. Ve ümmet, Cumhurbaşkanımızın Mescid-i Aksa ve Kudüs için öteden beri verdiği mücadeleyi bugünlerde yine görmektedir. Türkiye 'örgütlü cehalet'in millet, cumhuriyet, demokrasi, ümmet, toplum, Türk dünyası, Avrupa vizyonu kavramlarını birbiriyle çatıştıran ilkelliğini geride bırakmıştır.

Cumhurbaşkanımız liderliğindeki siyaset ülkemizin tarihsel derinliğini ve stratejik tüm boyutlarını kapsamaktadır. Atatürk'ün 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü Cumhuriyetimizi yaşatmak ve güçlendirmek için ilkemizdir. Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmaya azimliyiz. Cumhurbaşkanımızın bugün vurgu yaptığı gibi ülkemizi yeni hedeflere ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ve Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın izzetini korumaya da var gücümüzle çalışacağız."

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