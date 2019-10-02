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POLİTİKA

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: AB mülteciler konusunda sınıfta kaldı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamasında, "Avrupa Birliği mülteci konusunda her anlamda sınıfta kalmıştır. Birtakım AB yetkilileri, Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsediyor bu rüşvet siyasetidir" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümü

"Türkiye, Cemal Kaşıkçı'nın katillerinin ortaya çıkarılması için ilkeli süreç yürütmüştür. Türkiye, elindeki kanıtları Suudi Arabistan ile paylaştı. Birileri bu meseleyi ikili bir mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu ikili bir mesele değildir, krala ya da Suudi Arabistan'a yönelik bir mesele değildir. Kral ve halk bu tartışmaların tamamen dışındadır. Ama bu emri kim vermiştir? Bu katliamı gerçekleştirenler kimdir? Bunun açığa çıkması lazım.

Tüm bu süreci yakından takip ediyoruz. İstanbul'da uluslararası kriterlere uygun bir yargılama yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Dost ve müttefik Suudi Arabistan'ın bu süreçten dolayı yara almasını da istemiyoruz. En iyi sonuç soruşturmanın İstanbul'da gerçekleştirilmesiyle verilecek.

AB'nin mülteci konusundaki tutumu

Avrupa Birliği (AB) göçmen konusunda sınıfta kalmıştır. Geri göndermeme ilkesine sonuna kadar bağlıyız. Ölümden kaçan bu insanların kendi ülkelerine sağ salim ve güvenli bir şekilde dönebilmeleri için çözüm Güvenli bölgenin kurulmasıdır.

Güvenlik sağlandığı zaman bu insanların dönmesi mümkün olmaktadır. Bu durum, Akdeniz'de rastladığımız insani faciaların önüne geçecektir. Güvenli bölge için herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir.

CHP'nin Suriye konferansı

Daha önce CHP 'Orta doğu sorununu orta doğulular çözsün' anlayışındalardı. Bu anlayıştan kurtulup sorunu ele almaları sevindirici. Ancak Türkiye'nin güvenli bölge koridorunu 'soykırım' olarak değerlendiren birisi o konferansa neden çağrıldı? Bu konuda hala sessizliklerini korumaları doğru değil.

İstanbul Depremi

Toplantılara her kesim davet ediliyor. Bunun üzerinden günlerdir polemikler yürütülüyor. Asıl konu vatandaşlarımıza faydalı olmaktır. Deprem tehlikesine karşı çözüm üretmektir. Şimdiye kadar alınmış tedbirlerin üzerine tedbir eklemektir.

Yüzde 50+1 tartışmaları

AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Vatandaşlarımız hükümet sistem değişikliğine yüksek bir destek vermiştir. Vatandaşın onayından geçeni değiştirme çabasında olmayız. AK Parti'nin geriye gidiş ajandası yoktur."

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