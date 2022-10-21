AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu açıkladı

Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyoruz.

Genel Başkan Vekilimiz Sn Binali Yıldırım’ın, İstanbul milletvekilimiz Sn Şamil Ayrım’ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan’ın sağlık durumları şükür iyi. Ambulans uçakla Türkiye’ye döneceğiz. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 21, 2022

GÜNDEM AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç, Cebrayıl’den Zengilan Havalimanı’na gitti sırada kaza yapmıştı.

Yıldırım kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” demişti.

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Yıldırım'ı taşıyan araçta AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın da bulunduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle başkent Bakü’de bir hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı. Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.