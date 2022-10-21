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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Binali Yıldırım'ın sağlık durumunu açıkladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekili Şamil Ayrım ve korumanın sağlık durumlarının iyi olduğunu ve ambulans uçakla Türkiye'ye döneceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Binali Yıldırımın sağlık durumunu açıkladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’ın programı kapsamında Karabağ’da bulunan Binali Yıldırım’ı taşıyan araç, Cebrayıl’den Zengilan Havalimanı’na gitti sırada kaza yapmıştı.

Yıldırım kaza sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah’a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum” demişti.

Yıldırım'ı taşıyan araçta AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım’ın da bulunduğu ve kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle başkent Bakü’de bir hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı. Aracın şoförünün de genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

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