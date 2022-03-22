​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Orantısız güç meşru değil

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı ardından yaptığı açıklamada Adana’daki izinsiz gösteriye polis müdahalesi ile ilgili olarak, “Orantısız güç meşru sayılamaz” dedi. Çelik’in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Prensibimiz açıktır, biz her zaman mücadelesini takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimizin çeşitli olaylara müdahalede orantısız güç kullanmasını asla kabul edilemez, bunlar meşru sayılamaz. Adana’daki tablo ortaya çıktığı andan itibaren İçişleri Bakanımız ve Adana Valimiz soruşturmanın açıldığını söylemiştir. Orantısız güç meşruiyet sınırına çıkmış şiddet demektir.

GEREĞİ YAPILACAK

Orantısız güç kullanımı asla ve kata kabul edilemez. Soruşturma sonucu gereği yapılacaktır. Topyekün Adana Emniyetine, Emniyet teşkilatına ilzam eden kampanya görüyoruz. Bunu da reddediyoruz. Aynı gün içerisinde neredeyse 10 saatlik bir dilim içerisinde birden çok terör örgütünün saldırısını engellediklerini, aynı zamanda da uyuşturucu çeteleriyle mücadele ettiklerini görüyoruz.