​AK Parti strateji ekibi kurdu

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Zihninizin arkasında 28 Şubat gibi bir tarih mi var?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye'nin bazı vakıf ve STK'larının mal varlıklarına gelince el koyacağız' söylemine tepki göstererek, 'Biz bu zihniyeti biliyoruz. 28 Şubatçıların geldikleri zaman nasıl mallara el koyduklarını biliyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu bir şeyi unutuyor. Bu millet sittin sene Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu zihniyetinin önünü açmaz. Bu zihniyete oylarıyla, demokratik yollarla iktidar olma imkanı vermez.' açıklamasında bulundu.



Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin ise, 'Sayın Kılıçdaroğlu, 18 Ekim nedir? Bana şu 18 Ekim'i bir anlat, acaba zihninizin arkasında, dilinizin altındaki baklada, acaba 15 Temmuz gibi, 28 Şubat gibi bir tarih mi var?' ifadelerini kullandı.



