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POLİTİKA

AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti sahadan gelen raporları analiz edecek, politika geliştirecek, seçim stratejileri izleyecek ve muhalefetin yalanlarıyla mücadele edecek strateji ekibi kurdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki ekipte Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Mahir Ünal ve Naci Bostancı yer alıyor.

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Fazlı Şahan Yeni Şafak
​AK Parti strateji ekibi kurdu
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AK Parti, karalama, yalan ve algı üzerinden siyasi rota izleyen CHP’nin başını çektiği muhalefetin oyunlarını bozmak için harekete geçti. “Yalan operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti bünyesinde bir strateji ekibi kuruldu. Partinin ‘A Takımı’ndan belirlenen özel ekibin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor. Ekipte ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkanlığı görevinden dün ayrılan Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş

İLK TOPLANTI YAPILDI

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları, taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak. Ekip, muhalefetin ‘yalan siyasetiyle’ vatandaş nezdinde oluşturmaya çalıştığı negatif algıyı yok edecek çalışmaları yürütecek. Ayrıca tezkere, şehit yakınına küfretme, Türkiye’yi büyükelçilere şikayet gibi toplumda büyük tepki toplayan olaylara karşı partinin atacağı adımlara ilişkin politikaları belirleyecek.

Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Zihninizin arkasında 28 Şubat gibi bir tarih mi var?
OYNAT 02:11
Numan Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu'na: Zihninizin arkasında 28 Şubat gibi bir tarih mi var?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye'nin bazı vakıf ve STK'larının mal varlıklarına gelince el koyacağız' söylemine tepki göstererek, 'Biz bu zihniyeti biliyoruz. 28 Şubatçıların geldikleri zaman nasıl mallara el koyduklarını biliyoruz ama sayın Kılıçdaroğlu bir şeyi unutuyor. Bu millet sittin sene Cumhuriyet Halk Fırkası'nın bu zihniyetinin önünü açmaz. Bu zihniyete oylarıyla, demokratik yollarla iktidar olma imkanı vermez.' açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin ise, 'Sayın Kılıçdaroğlu, 18 Ekim nedir? Bana şu 18 Ekim'i bir anlat, acaba zihninizin arkasında, dilinizin altındaki baklada, acaba 15 Temmuz gibi, 28 Şubat gibi bir tarih mi var?' ifadelerini kullandı.

SAHA ANALİZİ

Erdoğan’ın “sahada olalım” talimatının ardından saha çalışmasını hızlandıran milletvekilleri ve teşkilat, vatandaşlardan gelen talepleri raporlaştırarak parti yönetimine sunmuştu. Strateji ekibi, sahadan gelen raporları analiz edecek. Bu çalışma doğrultusunda da yol haritası çıkarılacak.

SEÇİM STRATEJİSİ

Ekibin bir diğer gündemi ise yaklaşan seçimler olacak. 2023 Haziranı yaklaştıkça, strateji ekibi de seçime dönük çalışmaları belirleyecek. Ekibin üzerinde yoğunlaşacağı alanlar, seçim kampanyaları ve kampanya sürecinde verilecek mesajlar, özel çalışma yapılması gereken alanlar, hayata geçirilen dev projeler, vaatler olacak.

Naci Bostancı
Naci Bostancı

Mini rotasyon

  • AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, görevinden affını istedi. Genel başkan danışmanı olarak genel merkezde görev alacağı belirtilen Bostancı’nın çalışmalarını, yeni oluşturulan strateji ekibinde ve 2023 seçimleri çerçevesinde yoğunlaştıracağı ifade ediliyor. Öte yandan, Bostancı’nın görevini, eski bakan ve Meclis Başkanı İsmet Yılmaz’ın devralması bekleniyor.

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