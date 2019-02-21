Gündem AK Parti takipçi
POLİTİKA

AK Parti takipçi

AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, başkentteki eylemciye polis müdahalesinin dengeli bir muhakeme ile değerlendirilmesini istedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Merve Demirel'in gözaltına alındığı anlar tepkiye neden olmuştu.
Merve Demirel'in gözaltına alındığı anlar tepkiye neden olmuştu.

Tacize uğradığı iddia edilen üniversite öğrencisi Merve Demirel’in, Meclis’teki çağrı üzerine üç gün sonra yargıya başvurduğuna dikkat çeken Zengin, “Hanımefendinin yapmış olduğu suç duyusunu anlamlı buluyorum. Parti olarak sonuna kadar bunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

İKİ TARAF İÇİN DE HASSAS OLUNMALI

  • Olayın hassas bir konu olduğunu, kadının içinde bulunduğu durum ile eylemi gerçekleştirene karşı ithamlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Zengin, “Kastı aşan bir şekilde, olaydan öte Emniyet’i tahkir etmek üzere bir üslup kullanılıyor. Görüntüleri izlerken özensizlik görüyorum. Bir kişiyi arabaya yerleştirmeyle alakalı telaşın verdiği bir yanlış hareket var. Olmamalıydı. Keşke orada bir kadın polis olsaydı da o müdahil olsaydı” dedi.

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