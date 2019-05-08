AK Parti temsilcisinden Gül'e sert yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK kararını 367 kararına benzeten çıkışına en sert tepki Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel’den geldi.

Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bu şarkı burada bitmez! Bu hikayede çakallara yer yok!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdullah Gül’e ‘kardeşim’ sözleriyle Cumhurbaşkanlığı yolunu açmasını hatırlatan Özel'in mesajı şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan size "kardeşim" diyecek! Ve siz onu "kuyuya" atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz! Sonra dönüp millete ne diyeceksiniz; "Kardeşimizi çakal yedi, bu da gömleği" mi diyeceksiniz? Bu şarkı burada bitmez! Bu hikayede çakallara yer yok!"

Recep Tayyip Erdoğan size "kardeşim" diyecek!

Ve siz onu "kuyuya" atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz!

Sonra dönüp millete ne diyeceksiniz; "Kardeşimizi çakal yedi, bu da gömleği" mi diyeceksiniz?

Bu şarkı burada bitmez!

Bu hikâyede çakallara yer yok! — Recep Özel (@recepozel32) 8 Mayıs 2019

Bahçeli de Gül'e tepki göstermişti

MHP Lideri Bahçeli de bugün parti grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "367'yi aşan, üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşuyorum. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da saygı duysun. O kadar..." şeklide konuşmuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili paylaşım yaparak, kararı Anayasa Mahkemesi’nin 2007’deki ‘367 Kararı’ ile eş tutmuş, “Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” İfadelerinde bulunmuştu.

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GÜNDEM Bahçeli: Abdullah Gül AK Parti'ye vefasızlık yapıyor