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POLİTİKA

AK Partiden Abdullah Güle yanıt - Recep Özel Abdullah Gül yanıt

AK Parti temsilcisinden Gül'e sert yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK ile ilgili açıklamalarına en sert tepki AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel’den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘kardeşim’ diyerek Gül’e Cumhurbaşkanlığı yolunu açtığını hatırlatan Recep Özel, “Recep Tayyip Erdoğan size "kardeşim" diyecek. Ve siz onu "kuyuya" atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz!” çıkışında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Gül.
Abdullah Gül.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün YSK kararını 367 kararına benzeten çıkışına en sert tepki Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi Recep Özel’den geldi.

Özel sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Bu şarkı burada bitmez! Bu hikayede çakallara yer yok!" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdullah Gül’e ‘kardeşim’ sözleriyle Cumhurbaşkanlığı yolunu açmasını hatırlatan Özel'in mesajı şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan size "kardeşim" diyecek! Ve siz onu "kuyuya" atmaya çalışanlarla beraber hareket edeceksiniz! Sonra dönüp millete ne diyeceksiniz; "Kardeşimizi çakal yedi, bu da gömleği" mi diyeceksiniz? Bu şarkı burada bitmez! Bu hikayede çakallara yer yok!"

Bahçeli de Gül'e tepki göstermişti

MHP Lideri Bahçeli de bugün parti grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "367'yi aşan, üçüncü turu deneyen bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşuyorum. AKP'ye vefasızlık yapıyor ama MHP'nin politikasına da saygı duysun. O kadar..." şeklide konuşmuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından YSK’nın İstanbul kararıyla ilgili paylaşım yaparak, kararı Anayasa Mahkemesi’nin 2007’deki ‘367 Kararı’ ile eş tutmuş, “Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” İfadelerinde bulunmuştu.

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