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ANKARA

AK Parti Teşkilat Akademisi'nde eğitimler sürecek

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" teması ile düzenlenen "Teşkilat Akademisi"nin, 23-24 Ekim tarihlerinde Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van'da düzenlenecek eğitimlerle süreceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Teşkilat Akademisinde eğitimler sürecek
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AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı "Teşkilat Akademisi" eğitimlerine Ağrı, Ardahan, Erzincan, Hakkari, Iğdır, Kars ve Van'da devam edecek.

"ÇOK KAPSAMLI BİR EĞİTİM PROGRAMINA TABİ TUTULMAKTADIR"

Eğitimlerin, teşkilat mensuplarının her alanda yetkinlik sahibi olmaları açısından elzem olduğunu belirten AR-GE ve Eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "2023 seçimlerine yaklaşık iki yıl kala 81 il ve 973 ilçede parti teşkilatlarımız ve yöneticilerimiz, 12 farklı alanda çok kapsamlı bir eğitim programına tabi tutulmaktadır. Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, dava arkadaşlarımızın yalnızca seçim dönemlerinde değil, her daim hazır ve aktif olmalarına önemli katkı sağlayacaktır." dedi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dersleri yakından takip ettiği ve eğitimler hakkında sık sık raporlar ile bilgilendirildiği, önümüzdeki dönemde illerde yapılacak eğitimlere video konferans yöntemi ile katılacağı da belirtildi.

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