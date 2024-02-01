AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetleri bir araya geliyor

Yerel seçimlere yönelik ittifak görüşmeleri ön planda devam ediyor. Yeniden Refah Partisi (YRP) ve AK Parti arasındaki bu görüşmeler, geniş bir kamuoyu tarafından ilgiyle takip ediliyor.





Dün, YRP'den yapılan açıklamada görüşmelerin sona erdiği ifade edilmişti. Gelişmeler seçim öncesi siyasi atmosferi etkilemeye devam ediyor.





Bu açıklamanın ardından iki partiden bir görüşme kararı daha alındı.





Yerel seçimlerin yol haritası açıklanacak





Buna göre Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri çerçevesinde akşam saatlerinde iki parti temsilcilerinin bir araya geleceği açıklandı.





Bu görüşmenin ardından ise YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazartesi günü 31 Mart seçimlerinde partisinin yol haritasını açıklayacak.











