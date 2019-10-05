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POLİTİKA

AK Parti yeniden yollara

AK Parti 29. İstişare Kampı için Kızılcahamam’da toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak kampın sloganı “Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti” olacak. Yeni dönem yol haritası 8 başlık altında ele alınacak kampta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yılı da masaya yatırılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ak Parti iştişare kampı toplanıyor.
Ak Parti iştişare kampı toplanıyor.

AK Parti, yeni dönem yol haritasının da belirleneceği kamp için Ankara Kızılcahamam'da toplanıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak 29. İstişare Kampı’nın sloganı “Birlik, Dirlik ve Kardeşlik İçin Yeniden Yollara Düşme Vakti” olarak belirlendi. Kampta slogana yansıyan yeni dönem yol haritası 8 başlık altında ele alınacak.

Kampta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra 4 bakan, 2 genel başkan yardımcısı ve Grup Başkanı Naci Bostancı kritik konularda partililere sunum yapıp sorularını yanıtlayacak. Kampta gündemi Meclis’e getirilecek yasalar başta olmak üzere, güvenlik, dış politika ve ekonomideki gelişmeler oluşturacak.

PARTİ İÇİ SUNUMLAR

15 Temmuz Gaziler Salonu'nda yapılacak kampın gündemi şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından ilk sunumlar grup başkanı ve genel başkan yardımcıları tarafından gerçekleştirilecek. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti’nin 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin takvimini açıklayacak. Meclis’in yeni dönemde çalışma takvimine ilişkin bilgilendirmeyi ise Grup Başkanı Naci Bostancı yapacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin

bir yılını ve üzerine yaptığı çalışmalar hakkında sunumu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirecek. Oktay, sunumun ardından kampa katılanların sistem üzerindeki sorularına da cevap verecek. Aynı gün akşam saatlerinde ise bakanlar kampa gündemleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirecek.

Sunumlarından ardından kamp Erdoğan’ın moderatörlüğünü yapacağı bölümde milletvekillerinin kabine üyelerine soru-cevabı ile sürecek. Kamp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kütüphane teftişi

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu.
  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu ay içinde açılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu ay içinde açılması beklenen kütüphane hakkında bilgi alan Erdoğan, yerleştirme işlemleri tamamlanan bazı kitapları da inceledi. Erdoğan'ın incelemelerine ilişkin fotoğraflar, Erdoğan'ın Instagram hesabından da paylaşıldı. Erdoğan, hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemiz çok yakında milletimizin hizmetinde olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadesini kullandı.

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