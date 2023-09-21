AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz muhalefeti eleştirdi: Onlar hizmet odaklı değiller

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Yılmaz, fırsat buldukça teşkilat mensuplarıyla aralarındaki iletişimi güçlendiren programlarda bir araya geldiklerini söyledi.
AK Partili Yılmaz muhalefeti eleştirdi: Onlar hizmet odaklı değiller
AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Ülkenin herhangi bir politikasıyla ilgili konuşmuyorlar"
Bu kapsamda 6'lı masa örneğini veren Yılmaz, onların seçimi kazanmaları halinde kimin hangi makama geleceğini konuştuğunu, insan ve ülkenin herhangi bir politikasıyla ilgili konuşmadıklarını belirtti.
AK Parti siyasi hareketinin kurulduğu günden bu yana yüzlerce problemle karşılaştığını dile getiren Yılmaz, bunların hepsini "kulun duası, Allah'ın rızası" sayesinde aştıklarını ve aşacaklarını kaydetti.