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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz muhalefeti eleştirdi: Onlar hizmet odaklı değiller

AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret eden Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, burada yaptığı açıklamada muhalefete eleştirilerde bulundu. 6'lı masa örneğini veren Yılmaz, muhalefetin seçimi kazanması halinde kimin hangi makama geleceğini konuştuğunu, insan ve ülkenin herhangi bir politikasıyla ilgili konuşmadıklarını belirtti. Yılmaz, "Onlar hizmet odaklı değiller. Hizmet odaklı olmayan hiçbir hareket, merkezine insanı almaz, ideolojiyi alır, ideolojiyi yaymaya çalışır. " dedi.

15:32 . 21/09/2023 Perşembe
AA
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, partilerinin insan odaklı bir hizmet hareketi olduğunu belirterek,
"Biz, birbirimize nöbeti aktara aktara devam edip giden bir siyasi misyonun, davanın mensuplarıyız. Bunun özünde insan var."
dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi. Yılmaz, fırsat buldukça teşkilat mensuplarıyla aralarındaki iletişimi güçlendiren programlarda bir araya geldiklerini söyledi.

AK Partili Yılmaz muhalefeti eleştirdi: Onlar hizmet odaklı değiller

AK Parti'nin bir hizmet hareketi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz bir hizmet hareketiyiz. Biz, diğer siyasi partiler gibi 'bir ideolojiyi bir yerde hakim kılalım, sonra hakim kıldığımız bu ideolojinin sayesinde biz de oralarda çeşitli makamlar, rütbeler elde edelim' diyen bizim siyasi muhaliflerimizin düşünceleri gibi düşüncelere sahip bir hareket değiliz. Biz, birbirimize nöbeti aktara aktara devam edip giden bir siyasi misyonun, davanın mensuplarıyız. Bunun özünde insan var. Diğerlerinin yaptığı işte insan yok mu? Çok az var. Ben olduğunu da hiç zannetmiyorum. Çünkü onlar hizmet odaklı değiller. Hizmet odaklı olmayan hiçbir hareket, merkezine insanı almaz, ideolojiyi alır, ideolojiyi yaymaya çalışır. Yaydığı ideolojinin elde ettiği gücü, o ideolojiyi yayan insanların omzuna rütbe, makam olarak dönmesini sağlar."

"Ülkenin herhangi bir politikasıyla ilgili konuşmuyorlar"

Bu kapsamda 6'lı masa örneğini veren Yılmaz, onların seçimi kazanmaları halinde kimin hangi makama geleceğini konuştuğunu, insan ve ülkenin herhangi bir politikasıyla ilgili konuşmadıklarını belirtti.

AK Parti siyasi hareketinin kurulduğu günden bu yana yüzlerce problemle karşılaştığını dile getiren Yılmaz, bunların hepsini "kulun duası, Allah'ın rızası" sayesinde aştıklarını ve aşacaklarını kaydetti.



#Yusuf Ziya Yılmaz
#AK Parti
#AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı
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