AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz muhalefeti eleştirdi: Onlar hizmet odaklı değiller

"Biz bir hizmet hareketiyiz. Biz, diğer siyasi partiler gibi 'bir ideolojiyi bir yerde hakim kılalım, sonra hakim kıldığımız bu ideolojinin sayesinde biz de oralarda çeşitli makamlar, rütbeler elde edelim' diyen bizim siyasi muhaliflerimizin düşünceleri gibi düşüncelere sahip bir hareket değiliz. Biz, birbirimize nöbeti aktara aktara devam edip giden bir siyasi misyonun, davanın mensuplarıyız. Bunun özünde insan var. Diğerlerinin yaptığı işte insan yok mu? Çok az var. Ben olduğunu da hiç zannetmiyorum. Çünkü onlar hizmet odaklı değiller. Hizmet odaklı olmayan hiçbir hareket, merkezine insanı almaz, ideolojiyi alır, ideolojiyi yaymaya çalışır. Yaydığı ideolojinin elde ettiği gücü, o ideolojiyi yayan insanların omzuna rütbe, makam olarak dönmesini sağlar."