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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'a devretti.

16:51 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
Yusuf Ziya Yılmaz, Yusuf Ziya Yılmaz'dan görevi devraldı.

Yusuf Ziya Yılmaz, Yusuf Ziya Yılmaz'dan görevi devraldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki, devir teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanan Samsun Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini devrettik. Yıllarca birlikte çalışmış olduğum kıymetli yol arkadaşım Yusuf Ziya Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."

#Mehmet Özhaseki
#AK Parti
#Yusuf Ziya Yılmaz
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