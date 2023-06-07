AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığında devir teslim

Yusuf Ziya Yılmaz, Yusuf Ziya Yılmaz'dan görevi devraldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Mehmet Özhaseki, devir teslim törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanan Samsun Milletvekilimiz Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'a Yerel Yönetimler Başkanlığı görevini devrettik. Yıllarca birlikte çalışmış olduğum kıymetli yol arkadaşım Yusuf Ziya Yılmaz'a yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum."
#Mehmet Özhaseki
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1 saat önce