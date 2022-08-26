Gündem AK Partide 2023 için ilk komisyon
ANKARA

AK Parti’de 2023 için ilk komisyon

AK Parti'de salı günü yapılan olağanüstü toplantının ayrıntıları belli olmaya başladı. 2023 seçim hazırlıklarının konuşulduğu toplantıda Erdoğan'ın kurmaylarına seçim beyannamesi komisyonu kurulması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
AK Parti’de 2023 için ilk komisyon
Arşiv

AK Parti, 2023’e ilişkin seçim beyannamesi için ilk adımı attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk seçim toplantısında 2023 beyannamesini hazırlayacak bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda görev yapacak isimler bir sonraki toplantıda belirlenecek. AK Parti'de salı günü yapılan olağanüstü toplantının ayrıntıları belli olmaya başladı. 2023 seçim hazırlıklarının konuşulduğu toplantıda Erdoğan'ın kurmaylarına seçim beyannamesi komisyonu kurulması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

  • Erdoğan başkanlığında yapılacak seçim toplantılarının dışında beyanname komisyonunun seçim çalışmalarında aktif görev alacak isimlerle sık sık toplantı yapacak. Bu toplantılarda, sahadan gelen talepler ve öneriler seçim beyannamesine ışık tutacak. Bu çerçevede sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve projeler seçim beyannamesine dahil edilecek. Yapılan her çalışma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

ANA STRATEJİLERİ BELİRLENECEK

Komisyonun yapacağı toplantılarda hangi çalışmaların yapılması üzerine kafa yorulacağını belirten AK Parti kurmayları, “Nasıl bir kampanya yapacağız? Ana stratejilerimiz neler olacak? Fikir jimnastiğine başlamazsanız yol alamazsınız. Bu çok somut bir çalışma değildi. Bu bir beyin fırtınasıydı. Seçimlere 10 ay kala bunu yapmıyorsan, ne zaman yapacaksın? Onları belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti’de sürpriz seçim zirvesi
GÜNDEM
AK Parti’de sürpriz seçim zirvesi
Bu Fenerbahçe çok farklı!

Bu Fenerbahçe çok farklı!

Temsilcimiz, Austria Wien'i eledi ve Avrupa Ligi'ne kaldı.
Belçikadan turla döndük

Belçika'dan turla döndük

​Başakşehir, Antwerp'i 3-1 yendi ve Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Bakan Bozdağdan Gülşeni derhal serbest bırakın çağrısı yapan Kılıçdaroğluna: Hakim ve savcılara kimse emir veremez

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

​Haziran ayından bu yana toplam 212 traktör atık toplandı.

Ölüm<br> grubu belli oldu

Ölüm
grubu belli oldu

Devler Ligi kura çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi.

İmam hatiplilere yönelik çirkin ifadeler kullanan Gülşen adliyeye götürüldü.

​Bir ilimizde on binlerce tonluk altın bulunmuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.