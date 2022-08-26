AK Parti’de 2023 için ilk komisyon

AK Parti, 2023’e ilişkin seçim beyannamesi için ilk adımı attı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ilk seçim toplantısında 2023 beyannamesini hazırlayacak bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Komisyonda görev yapacak isimler bir sonraki toplantıda belirlenecek. AK Parti'de salı günü yapılan olağanüstü toplantının ayrıntıları belli olmaya başladı. 2023 seçim hazırlıklarının konuşulduğu toplantıda Erdoğan'ın kurmaylarına seçim beyannamesi komisyonu kurulması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN'A SUNULACAK

Erdoğan başkanlığında yapılacak seçim toplantılarının dışında beyanname komisyonunun seçim çalışmalarında aktif görev alacak isimlerle sık sık toplantı yapacak. Bu toplantılarda, sahadan gelen talepler ve öneriler seçim beyannamesine ışık tutacak. Bu çerçevede sorunlara ilişkin çözüm önerileri ve projeler seçim beyannamesine dahil edilecek. Yapılan her çalışma öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

ANA STRATEJİLERİ BELİRLENECEK

Komisyonun yapacağı toplantılarda hangi çalışmaların yapılması üzerine kafa yorulacağını belirten AK Parti kurmayları, “Nasıl bir kampanya yapacağız? Ana stratejilerimiz neler olacak? Fikir jimnastiğine başlamazsanız yol alamazsınız. Bu çok somut bir çalışma değildi. Bu bir beyin fırtınasıydı. Seçimlere 10 ay kala bunu yapmıyorsan, ne zaman yapacaksın? Onları belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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