AK Parti’de 27 başkana yeşil ışık

2023 seçimleri için 4 kişilik tepe komisyonu kuran AK Parti, aday istifalarından listelerin hazırlanmasına kadar süreci özel bir algoritma ile yürütecek. Algoritmanın teşkilata dönük adaylık istifaları başlığında ise yol haritası çizildi. Teşkilat 7 bölgeye bölünerek özel gruplar oluşturuldu. Bölge bölge illeri mercek altına alan heyet, vize verilen isme istifa et telefonu açıyor. 27’ye yakın il başkanının bu şekilde istifasına yeşil ışık yakıldığı öğrenildi. AK Parti Genel Merkezi 10 Şubat’a kadar bu süreci bitirmek istiyor.