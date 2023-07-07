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AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

10:08 . 7/07/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi CHP yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. Adana'dan Antalya'ya, Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla karşılaşıyoruz. Bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz" dedi. Seçim hezimetinden sonra parti içerisindeki değişim krizine de değinen Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok" ifadelerini kullandı.

#AK Parti
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#Recep Tayyip Erdoğan
#Gaziantep
#Malatya
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