AK Parti'de 6 il başkanlığına atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi CHP yönetimine tepki gösteren Erdoğan, "Kötü giden şehirlerimiz kurtarılmak için gün sayıyor. Muhalefetin yönettiği belediye başkanları şehirleriyle ilgilenmek yerine koltuk kavgasından başlarını kaldıramıyor. Adana'dan Antalya'ya, Aydın'dan İzmir'e nereye baksak aynı vizyonsuzlukla karşılaşıyoruz. Bu kötü gidişata 'dur' diyeceğiz" dedi. Seçim hezimetinden sonra parti içerisindeki değişim krizine de değinen Erdoğan, "Dün baba-oğul videosu çekenler bugün gırtlak gırtlağa geldiler. Değişim adıyla yürüyen kayıkçı kavgasıyla işimiz yok" ifadelerini kullandı.