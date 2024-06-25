AK Parti'de 7 ilde değişim

Kanaatim o ki AK Parti-MHP ittifakının önemi hâlâ anlaşılabilmiş değil. Bunu muarızlar açısından söylemiyorum. Asıl her iki parti için söylüyorum. AK Parti ve MHP içinden birilerinin bu ittifakın önemini hâlâ anlamamış olmaları, üzerinde durulması gereken bir sorundur gayrı. Sorun sadece bilge lider Bahçeli’nin haklı olarak eleştirdiği AK Parti’nin içindeki “gayrı memnunlar”dan kaynaklanmıyor. Bahçeli’nin 15 Temmuz’dan bu yana Erdoğan liderliğinin arkasında şartsız ve gönülden duran siyasal tavrının