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ANKARA

AK Parti'de başkanlarla vekillik için son istişare

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ay itibarıyla il başkanları genel merkeze davet edilerek, ikili istişare toplantıları düzenlenecek. Vekillik için onay çıkan il başkanlarından bu ay koltuklarını boşaltmalarını istenecek.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
AK Partide başkanlarla vekillik için son istişare
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AK Parti, milletvekili adayı olacak il başkanlarıyla ilgili çalışmalara hız verdi.

5 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı için Ankara’ya gelecek il başkanlarıyla son istişareler yapılacak. Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu ay itibarıyla il başkanları genel merkeze davet edilerek, ikili istişare toplantıları düzenlenecek. Vekillik için onay çıkan il başkanlarından bu ay koltuklarını boşaltmalarını istenecek. İl başkanlarıyla yapılan görüşmelerde olası milletvekili adaylığında yerine önerileceği bir isim de sorulacak. Genel merkez, ince eleyip sıkı dokuduğu yeni il başkanı belirleme çalışmalarında tecrübeye de önem verecek. İl başkanlarının aday adaylığı konusunda nabzını yoklayan AK Parti’de eylül-ekim döneminde genel merkeze davet edilen il başkanlarından 30’a yakınına seçim süreci hatırlatılarak, ‘İstifa konusunda hazırlıklı olun’ talimatı verilmişti.

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