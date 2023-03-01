AK Parti'de beş il başkanlığına atama

Areda Survey’in düzenli olarak yaptığı seçim anketlerinin sonuncusu yayınlandı. 23 Şubat-27 Şubat’ta 3 bin kişinin katılımı ile yapılan araştırmada katılımcılara, “Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların %49,8’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söylerken ona en yakın isim %21,7 ile Kılıçdaroğlu oldu. Yavaş %9,6 ve İmamoğlu %6,9’da kaldı.