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AK Parti’de beyannameye tarih ayarı
Seçimin öne çekilmesi konusunda 14 Mayıs işaret edilirken AK Parti de buna paralel takvimini güncelliyor. Sandık gününe ilişkin güncelleme beklentilerine paralel olarak AK Parti’nin yol haritasında da revizyona gidilecek. Toplantıda seçim beyannamesi konusu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Beyannamenin 1-2 hafta içerisinde şekillenmesi ön görülüyor.
Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
4:00 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Seçimin öne çekilmesi konusunda 14 Mayıs işaret edilirken AK Parti de buna paralel takvimini güncelliyor. AK Parti’de seçim hazırlıkları vites yükseltti. Hafta başında MYK’da seçim tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi konusunda son istişareler yapılırken, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelen strateji ekibi de seçim sürecine ilişkin yol haritasını gözden geçirdi.

REVİZYONA GİDİLECEK

Sandık gününe ilişkin güncelleme beklentilerine paralel olarak AK Parti’nin yol haritasında da revizyona gidilecek. Toplantıda seçim beyannamesi konusu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Beyannamenin 1-2 hafta içerisinde şekillenmesi ön görülüyor.


#Seçim
#14 Mayıs
#AK Parti
2 saat önce
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AK Parti’de beyannameye tarih ayarı
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