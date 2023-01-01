AK Parti’de beyannameye tarih ayarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 seçimleri için 14 Mayıs’ı işaret etti. Menderes’in 14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletindir” diyerek sandıktan ezici zaferle çıktığını belirten Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine ‘Yeter’ diyecektir” ifadelerini kullandı.