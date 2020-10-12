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Gündem AK Partili Mehmet Muştan erken seçim açıklaması Erken seçim gündemimizde yok, seçim 2023 yılında olacak
POLİTİKA

AK Parti'de 'erken seçim' açıklaması

AK Partili Mehmet Muş'tan 'erken seçim' açıklaması: Erken seçim gündemimizde yok, seçim 2023 yılında olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bugün Meclis Başkanlığı'na 39 maddelik çevre ajansının kurulmasını öneren yasa teklifimizi sunduk. Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz" dedi. Muş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına ise, "Erken seçim gündemimizde yok. Seçim 2023 yılında olacak" karşılığı verdi.

Haber Merkezi AA DHA
Mehmet Muş
Mehmet Muş

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.

Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

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Muş, "Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz" dedi.

Erken seçim sorusuna da Muş, "Erken seçim gündemimizde yok. Seçim 2023 yılında olacak" yanıtını verdi.

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