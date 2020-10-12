AK Partili Mehmet Muş'tan 'erken seçim' açıklaması: Erken seçim gündemimizde yok, seçim 2023 yılında olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yasa teklifini Meclis'e sunduklarını açıkladı.
Muş, Türkiye Çevre Ajansı kurulması; bisiklet yolu, elektrikli scooter ve bisiklet şeritlerine yasal düzenleme yapılması ile elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullanabilme yaşının 15 olarak belirlenmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
Muş, "Teklifle bazı ürünlerde geri dönüşüm planlıyoruz. Sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek. Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere para cezası getiriyoruz" dedi.
Erken seçim sorusuna da Muş, "Erken seçim gündemimizde yok. Seçim 2023 yılında olacak" yanıtını verdi.