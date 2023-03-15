AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
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