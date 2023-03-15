|
Reklam
Reklam
Gündem

AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partilerinden milletvekili aday adayı olması için 16 Mart'a kadar tanınan sürenin uzatıldığını duyurdu. Yavuz, "Yeni bir MYK kararıyla aday müracaatları gelecek hafta çarşambaya kadar uzatıldı." dedi.

18:29 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ayrıntılar geliyor...



#AK Parti
#Ali İhsan Yavuz
#Seçim
قبل٪ s
default-profile-img
AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Yerli üretimin nabzını tutan TÜMOSAN Konya Tarım Fuarı’nda yerini aldı: Traktör satışları yüzde 43 oranında yükseldi
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 39'a yükseldi
Rıza Çalımbay: Sivasspor için tarihi bir maç
Kılıçdaroğlu’na ‘torpil yapıyorlar’ diye şikayet eden şahsı depremzedeler yalanladı: O kişi çadır kentte kalmıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.