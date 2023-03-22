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AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci bugün sona eriyor

AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süreci bugün sona eriyor. Başvuruların bitmesiyle birlikte milletvekilliği aday belirleme takvimi başlayacak.

12:26 . 22/03/2023 Wednesday
IHA
Teşkilat temayül yoklamasının ardından aday adayları MYK ve MKYK üyelerinden oluşan alt komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

Teşkilat temayül yoklamasının ardından aday adayları MYK ve MKYK üyelerinden oluşan alt komisyonlar tarafından değerlendirilecek.

AK Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları bugün saat 17.00’de sona erecek. Teşkilat temayül yoklamasının ardından aday adayları MYK ve MKYK üyelerinden oluşan alt komisyonlar tarafından değerlendirilecek. AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapılacak.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak. Bu komisyonların değerlendirmeleri sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık yapacağı üst komisyonda nihai karar verilecek.


#AK Parti
#Aday
#Recep Tayyip Erdoğan
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