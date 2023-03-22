AK Parti'de milletvekilliği aday adaylığı süreci bugün sona eriyor

AK Parti ve MHP kurmayları Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruyu yaptı. Başvuru sonrası basın mensuplarına açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Biz MHP olarak 'Aday belli, karar net' diyoruz." ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz ise "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik belgelerimizi teslim ettik. Milletimize hayırlı olsun" dedi.