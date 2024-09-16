AK Parti'de MYK toplandı: İşte masadaki konular

Bizde çok sık kullanılan sözdür… “Dağ fare doğurdu!”… Bu, yüksek düzeyde bir düş kırıklığının ifadesidir. Düş kırıklığının düzeyi, beklenti ile gerçekleşen arasındaki uçurumun derinliği ile düz orantılıdır… Derinlik ne kadar büyükse, düş kırıklığı da o kadar yüksek olur… İletişimin tek amacı vardır: İkna !.. İkna ise, yukarıdaki cümleden anlaşılabileceği gibi, ancak gerçekleşen ile ilgili algının beklentinin üzerinde tecelli etmesiyle mümkündür… Şu günlerde Sayın Cumhurbaşkanı’nın liderliğinde AK