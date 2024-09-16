AK Parti'de MYK toplandı: İşte masadaki konular

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı saat 16.15'te başladı.
MYK'nın ana gündemi AK Parti'nin başlattığı ve ilk aşamasını başarıyla tamamladığı "Türkiye Buluşmaları" programı olacak. Parti yönetimi, toplumun farklı kesimlerinden aldığı geri bildirimlerle Türkiye’nin mevcut durumunu analiz etti. Parti teşkilatı, toplumun her kesimiyle geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Esnaf, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, işçiler ve emeklilerle buluşarak onların taleplerini, sorunlarını ve izlenimlerini dinledi. AK Parti, saha çalışmaları sonucunda elde ettiği ilk raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.
Ekonomideki iyileşmeler
Bu raporlarda, ekonomideki iyileşme sinyallerinin halka nasıl daha etkin bir şekilde aktarılabileceği tartışılacak.
Özellikle hayat pahalılığı konusu gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alacak.
Yeni yasama dönemi
Toplantıda yeni yasama döneminde gündemde olacak yeni Anayasa çalışanları için AK Parti'nin Ekim ayında başlayacağı yeni anayasa konferanslarının hazırlıkları da değerlendirilecek. MYK'da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen'in sunum yapması bekleniyor.
- AK Parti 3 Eylül MKYK toplantısında kongre kararı almış Erdoğan'ın imzası ile AK Parti'nin olağan kongre takvimi süreci başlamıştı.