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AK Parti'de MYK toplanıyor: İşte masadaki konular

AK Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının öncelikli konusu ekonomi olacak. Partinin bu ay başlattığı “Türkiye Buluşmaları” programının ilk etabından raporlar da masaya yatırılacak.

Seren Som
10:00 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:42 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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Arşiv

MYK'nın ana gündemi AK Parti'nin başlattığı ve ilk aşamasını başarıyla tamamladığı "Türkiye Buluşmaları" programı olacak. Parti yönetimi, toplumun farklı kesimlerinden aldığı geri bildirimlerle Türkiye’nin mevcut durumunu analiz etti. Parti teşkilatı, toplumun her kesimiyle geniş kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Esnaf, sivil toplum kuruluşları, çiftçiler, işçiler ve emeklilerle buluşarak onların taleplerini, sorunlarını ve izlenimlerini dinledi. AK Parti, saha çalışmaları sonucunda elde ettiği ilk raporları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

Ekonomideki iyileşmeler

Bu raporlarda, ekonomideki iyileşme sinyallerinin halka nasıl daha etkin bir şekilde aktarılabileceği tartışılacak.

Özellikle hayat pahalılığı konusu gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alacak.

Yeni yasama dönemi

Toplantıda yeni yasama döneminde gündemde olacak yeni Anayasa çalışanları için AK Parti'nin Ekim ayında başlayacağı yeni anayasa konferanslarının hazırlıkları da değerlendirilecek. MYK'da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Medya ve Tanıtım Başkanı Hamza Dağ ve AR-GE Başkanı Mustafa Şen'in sunum yapması bekleniyor.

  • AK Parti 3 Eylül MKYK toplantısında kongre kararı almış Erdoğan'ın imzası ile AK Parti'nin olağan kongre takvimi süreci başlamıştı.

AK Parti Milletvekili Önen Kazakistan'da: Dünya Göçebe Oyunları Türk Dünyasının kültür köprüsüdür

Kazakistan'ın ev sahipliğinde yaklaşık 90 ülkeden 2 binden fazla sporcunun katılımıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, kapanış töreniyle sona erdi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, TBMM Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Komisyon Başkanı Abdulkadir Emin Önen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan öncülüğündeki Türk heyetinde yer alarak oyunların hem açılış hem de kapanış seremonisine katıldı. Törende yaptığı konuşmada Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk dünyasının kültür köprüsü olduğunu ifade eden Önen, ''Kazakistan'da düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Türk halklarının ortak mirasını yaşatma ve dünyaya tanıtma açısından eşsiz bir platform. Dünya Etnospor Konfederasyonu Türk birliği için kıymetli bir görev ifa ediyor.” ifadelerini kullandı.


#AK Parti
#AK Parti MYK
#Recep Tayyip Erdoğan
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