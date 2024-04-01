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AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK yarın

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından AK Parti'de seçim sonrası ilk olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yarın yapılacak.

Lokman Özdemir
14:06 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:17 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti MYK
AK Parti MYK

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından AK Parti'de seçim sonrası ilk olağanüstü MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.


Toplantıda seçim sonuçları değerlendirilecek.




#AK Parti
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#seçim
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