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AK Parti’de tecrübeliler sahaya inecek

AK Parti, 14 Mayıs’ta kurulacak sandık çalışmalarında seçimin lokomotif görevini üstlenecek seçim koordinasyon merkezleri için kolları sıvadı. Seçim koordinasyon merkezlerinin başına getirilecek isimlerde AK Parti, tecrübe ve teşkilatçılık kıstaslarına dikkat edecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
4:00 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
AK Parti, 14 Mayıs’ta kurulacak sandık çalışmalarında seçimin lokomotif görevini üstlenecek seçim koordinasyon merkezleri için kolları sıvadı.

AK Parti, 14 Mayıs’ta kurulacak sandık çalışmalarında seçimin lokomotif görevini üstlenecek seçim koordinasyon merkezleri için kolları sıvadı.

AK Parti, 14 Mayıs’ta kurulacak sandık çalışmalarında seçimin lokomotif görevini üstlenecek seçim koordinasyon merkezleri için kolları sıvadı. Seçmenle birebir temas ve mahallinde koordinasyon işlevi gören seçim koordinasyon merkezlerinin başına getirilecek isimlerde AK Parti, tecrübe ve teşkilatçılık kıstaslarına dikkat edecek. AK Parti, seçimlerde seçim takımının beynini oluşturan SKM başkanlarını belirlemek için teşkilatlardan isimleri istemeye başladı. Seçim çalışmaları çerçevesinde AK Parti, yurt dışı seçim çevresi dışında Türkiye’yi yedi bölgeye taksim ederken, buraların çalışmalarını takip edecek kurmay takımları da il il seçim koordinasyon oluşumuna odaklandı. 2018 seçimlerinde SKM başkanlarını mülakatla tespit eden AK Parti SKM aday listesindeki isimleri dinliyor. SKM başkanı belirleme konusunda tecrübeli adaylara ayrı mercek tutuluyor. Teşkilatçılık konusunda adından söz ettiren isimler üzerinde yoğunlaşan AK Parti, seçim takviminin açıklanacağı programı bekliyor.


#AK Parti
#Seçim
#14 Mayıs
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