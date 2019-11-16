AK Parti’de yenilenme ve gençleşme atağı

Kongre sürecinde toplumda sevilen kişileri saflarına katmak isteyen AK Parti, alana çıktı. Oluşturulan özel ekip Anadolu’da il il tarama yaparken saptanan isimlere parti yönetiminin onayının ardından davet gidecek. Bu isimlerin bazılarına daveti bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan götürmesi planlanıyor. AK Parti’de 7’nci kongre için çalışmalar devam ederken, toplumda sevilen ve sözü dinlenen isimlerin partiye kazandırılması için de çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun “Ömerleri ve Ayşeleri” olarak nitelediği bu isimlerle ilgili teşkilatlarda çalışma hızlandı. Erdoğan, “Öyle isimler bulun ki, o ilin Ömer’i olsun. Sözüne güvenilen isimler olsun. Şaibesi olmasın” demişti.

“GÜÇ VERİN” MESAJI

AK Parti Teşkilat Başkanlığı biriminde görev yapan koordinatörlerin siyasi kimliklerinden sıyrılarak normal vatandaş gibi sokak araştırması yaptığı öğrenildi. Yeni dönemde oluşacak kadroların içinde genç kitlenin de ağırlıklı olacağı belirtiliyor. Toplumda sözü dinlenen isimlerin partiye kazandırılması için üye seferberliği de hayata geçirildi. Kitlelere sözünü geçirebilen isimlere Türkiye’nin içinde bulunduğu hassas süreç bir kez daha hatırlatılarak, bu süreçte AK Parti kabinesi ve Cumhur İttifakı’na güç vermeleri çağrısı yapılacak.

DAVET ERDOĞAN’DAN GELEBİLİR

Teşkilatlar bu isimleri belirledikten sonra bunlarla ilgili parti yönetimi de değerlendirme yapacak. Partinin değerleri ile çelişmeyen ama bugüne kadar partiye uzak duran isimler davet edilecek. Bu isimlerin konumu ve durumlarına göre bazı çağrıları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapması planlanıyor.

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