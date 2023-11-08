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AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti’de yerel seçim için adaylar başvurularını 9-17 Kasım tarihleri arasında yapacak. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. 2024 yılı Ocak ayının sonunda ise beyannamenin açıklanarak adayların tanıtılması bekleniyor.

12:49 - 8/11/2023 Çarşamba
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AK Parti

AK Parti

AK Parti'nin 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı. Bu çerçevede AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yerel seçimlere ilişkin MKYK'ye yetki verdi. Toplantıda ayrıca aday usul esasları ile teşkilat yoklama usul esaslarına ilişkin kararlar da alındı.


Adaylar ocak ayı sonunda tanıtılacak


Seçim takvimine göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım'da sona erecek. Temayül yoklaması 19 Kasım'da elektronik ortamda tüm illerde aynı anda yapılacak. AK Parti'de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.


AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Gazze'nin boşaltılmasını asla kabul etmeyiz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar: Gazze'nin boşaltılmasını asla kabul etmeyiz

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik AK Parti'nin seçim takvimine yönelik "Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuoyuyla paylaşacaktır. MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı." dedi. Toplantıda Gazze meselesinin de ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü dile getir Çelik "İsrail doğrudan savaş suçu işliyor.. Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın bu girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri karşısında suçluların gerekli cezayı alması için gerekli desteği vermelidir. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. Netanyahu hükümetinin yaptığı ile Nazilerin yaptığı aynı şeydir. Gazze'nin boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz" açıklamasında bulundu.


#AK Parti
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#MKYK
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