AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik AK Parti'nin seçim takvimine yönelik "Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuoyuyla paylaşacaktır. MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı." dedi. Toplantıda Gazze meselesinin de ele alındığını ve Türkiye'nin temaslarının görüşüldüğünü dile getir Çelik "İsrail doğrudan savaş suçu işliyor.. Bütün uluslararası toplumu Cumhurbaşkanımızın bu girişimine destek vermeye davet ediyoruz. İnsan hakları ihlalleri karşısında suçluların gerekli cezayı alması için gerekli desteği vermelidir. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. Netanyahu hükümetinin yaptığı ile Nazilerin yaptığı aynı şeydir. Gazze'nin boşaltılması gibi bir şeyi asla kabul edemeyiz" açıklamasında bulundu.