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POLİTİKA

AK Parti'den 11 parti liderine davet: Deva ve HDP'ye gönderilmedi

AK Parti, 28 Ekim Cuma günü yapacağı 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısına 11 parti liderini davet etti. Deva, Gelecek ve HDP'ye davetiye gönderilmedi.

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AK Partiden 11 parti liderine davet: Deva ve HDPye gönderilmedi
AK Parti Grup Toplantısı

AK Parti, cuma günü gerçekleştireceği, "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına, CHP ve İyi Parti liderlerinin de aralarında olduğu 11 partiyi davet etti. Deva, Gelecek ve HDP'ye ise davetiye gönderilmediği bildirildi.

11 PARTİNİN BAŞKANINA DAVET

“Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi. Deva, Gelecek ve HDP genel başkanlarına ise davetiye gönderilmedi.

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Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.

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