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ANKARA

AK Parti’den 2023 komisyonu

AK Parti, 2023 seçimleri için 4 kişiden oluşan ‘üst komisyon’ oluşturdu.

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Resul Ekrem Şahan Yeni Şafak
AK Parti’den 2023 komisyonu
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AK Parti, 2023 seçimleri için 4 kişiden oluşan ‘üst komisyon’ oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçimlerin mevsim şartları gerekçesiyle öne çekilebileceğine” dair açıklamasının ardından AK Parti, seçim hazırlıklarını hızlandırıyor. Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan seçim strateji buluşmasında seçim hazırlıkları ele alındı. Seçim beyannamesinin omurgası masaya yatırıldı. Beyannameyle ilgili çalışmalar başladı. Söz konusu toplantıda seçim beyannamesi konusunda çalışmak üzere 4 kişilik üst komisyon kuruldu.

BEYANNAME HERKESE HİTAP EDECEK

Yeni anayasaya ilişkin ilkelerinin oluşturacağı beyannamenin 7-70’e tüm kesimlere hitap etmesi için anlaşılır, yalın bir dil kullanılacak. Beyannamede hem geçmiş 20 yılda her alanda yapılan icraatlar hatırlatılarak vatandaşın hafızası tazelenecek hem de gelecek 5 yıl ve Türkiye Yüzyılı’na ilişkin hedefler çizilecek. 2023 seçim beyannamesinin 6-9 başlıktan oluşması bekleniyor.

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