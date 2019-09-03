AK Parti’den 4 ihraç

AK Parti’nin dün akşam 4 saat 40 dakika süren MYK toplantısında, 4 isme partiden kesin ihraç istendi.

Ahmet Davutoğlu

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Ayhan Sefer Üstün

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Abdullah Başçı

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Selçuk Özdağ

Toplantıda’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. MYK’da ayrıca AK Parti’nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin de partiden ihraçları için il disiplin kurullarının harekete geçmesi kararlaştırıldı.