Gündem AK Partiden 4 ihraç
POLİTİKA

AK Parti’den 4 ihraç

AK Parti’nin dün akşam 4 saat 40 dakika süren MYK toplantısında, 4 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Toplantıda; Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Başçı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti’nin dün akşam 4 saat 40 dakika süren MYK toplantısında, 4 isme partiden kesin ihraç istendi.

  • Ahmet Davutoğlu
  • ***
  • Ayhan Sefer Üstün
  • ***
  • Abdullah Başçı
  • ***
  • Selçuk Özdağ

Toplantıda’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. MYK’da ayrıca AK Parti’nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin de partiden ihraçları için il disiplin kurullarının harekete geçmesi kararlaştırıldı.

AK Parti'den 18. yıl için özel marş
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AK Parti'nin yarın gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 18. yaş marşı, partinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Videoda, partinin kuruluşundan bugüne geçen sürece ait görseller yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da görüntülerinin yer aldığı marşın videosunda, 'Haydi daha ileri. Hizmet bekliyor millet, tarihe sözümüz var, gelecek bizim elbet' ifadeleri kullanıldı.


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