AK Parti’den 4 ihraç

AK Parti’nin dün akşam 4 saat 40 dakika süren MYK toplantısında, 4 isim ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Toplantıda; Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Başçı’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
AK Parti’nin dün akşam 4 saat 40 dakika süren MYK toplantısında, 4 isme partiden kesin ihraç istendi.
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Toplantıda’nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi. MYK’da ayrıca AK Parti’nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin de partiden ihraçları için il disiplin kurullarının harekete geçmesi kararlaştırıldı.