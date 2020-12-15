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Gündem AK Partiden ABDnin yaptırım kararına sert tepki Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur
POLİTİKA

AK Parti'den ABD'nin yaptırım kararına sert tepki: Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alımı nedeniyle yaptırım uygulama kararı aldı. ABD'nin bu kararına Türki siyasilerinden tepkiler art arda geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamada, " ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı.

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  • ABD'nin bu kararının ardından tepkiler peş peşe geldi. Son olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptırım kararını sert bir dille kınadı.

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"Yaptırım kararını reddediyoruz"

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "ABD'nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır. Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya'dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır.

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  • Türkiye kendi sınırlarını koruyor. Koruduğumuz sınırlar aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı.

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"Türkiye yoluna devam edecektir"

Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır.

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