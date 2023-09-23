AK Parti'den Ankara'daki 'ücretsiz taşımama' krizine tepki: Esnafımızı mağdur etmek ancak Mansur Yavaş'a ve CHP'ye yakışırdı

"Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili olarak taahhüt ediyorum ki 7 ay sonra gerçekleşecek seçimlerde Ankaralı hemşehrilerimizin teveccühü ile inşallah yeniden Ankara Büyükşehir'i devraldığımızda, ilk işlerimizden biri 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza ücretsiz taşıma hakkının yeniden uygulanmasını sağlamak olacaktır. Böylece 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, tüm otobüsleri yeniden ücretsiz olarak gönül rahatlığıyla kullanabileceklerdir."