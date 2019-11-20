Gündem AK Partiden CHPli Engin Özkoçun başörtüsünü hedef alan açıklamalarına kınama
POLİTİKA

AK Parti'den CHP'li Engin Özkoç'un başörtüsünü hedef alan açıklamalarına kınama

AK Parti milletvekilleri, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Genel Kurul'daki bir tartışma sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik kullandığı ifadeleri ortak açıklamayla kınadı.

Haber Merkezi AA
AK Parti milletvekilleri ortak açıklama yaptı.
AK Parti milletvekilleri ortak açıklama yaptı.

AK Parti milletvekilleri adına açıklamayı okuyan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, dün TBMM'de talihsiz bir olay yaşandığını, Meclis'in kendi kuralları, uygulamaları çerçevesinde bu olayın bir neticeye bağlandığını ifade etti.

Türkiye'de insanların hayat tarzlarının, kılık ve kıyafetlerinin, ne yapıp yapmayacaklarının tamamen kendilerine, fikirlerine, inançlarına, dünya görüşlerine ait bir konu olduğunu, onların nasıl davranacakları, ne giyip giymeyecekleri tamamen kendi takdirleri olduğunu belirten Yıldız, "Başkalarının çeşitli kılıklar altında bir otoriteye atıf yaparak insanların ne yapacaklarına karar verme hakkını kendilerinde görmeleri, bu doğrultuda ısrar etmeleri, kendilerini hakikatin otoriteyle teçhiz edilmiş adresi olarak görmeleri, buna uymayan görüntüler karşısında hezeyana kapılarak had bildirmeye kalkışmaları asla kabul edilemez" ifadesine yer verdi.

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Özlem Zengin’in TBMM’de yaptığı konuşma yürekleri titretti
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 'Bu kadına haddini bildiriniz' sözlerinin ardından sosyal medya üzerinden videolu paylaşımda bulundu. Zengin, 'Bu kadar yıldan sonra aslında CHP de hiçbir şeyin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha hatırlatan, yasaklı günlerin simge cümlesi “Bu kadına haddini bildirin!'e cevabımızdır' açıklmasında bulundu.


Türkiye'de kadınların başlarını örtebileceğini, açabileceğini, hayatlarına ve kıyafetlerine tamamen inançları doğrultusunda kendilerinin karar verebileceğini vurgulayan Zeynep Yıldız, Türkiye'nin, artık tarihte kalmış, çok acı olaylarla özellikle başörtülü insanlarda yaralar açmış olan bu türden girişimleri, yaklaşımları, siyasetleri her tür biçimiyle çöp sepetine atması gerektiğini söyledi.

İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı
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İkinci Ecevit-Kavakçı vakası: CHP'li Engin Özkoç'tan AK Partili Özlem Zengin'e "Bu kadına haddini bildiriniz" çıkışı

Yıldız, şunları kaydetti:

  • "Toplumun bu konularda iyileşmesi, bu türden sorunları bir tartışma ve gerilim unsuru olmaktan çıkartması, bu doğrultuda dikkatli bir dil kullanılması herkesin görevidir. Biz en temel insan hakkına, yaşama ve varolma hakkına yönelik olarak gördüğümüz bu alana ilişkin kimi tortularla, kimi kendini çeşitli vesilelerle ortaya koyan dil ve tavırlarla karşılaştığımızda hepimizi yaraladığına, incittiğine inandığımız çok acı tecrübeleri, kaybedilen hayatları, yılları hatırlamaktayız. Bu konunun ortadan kaldırılması hususunda tarihi bir girişimde bulunmuş, bunun yolunu açmış olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve aynı mecrada kıyafeti, inancı ne olursa olsun vicdan özgürlüğüne katkı veren herkese teşekkür etmek isteriz. Yine bu doğrultuda yer alan herkesin, geçmişin acı olaylarını hatırlatıcı dil ve tavırlara karşı insani bir hassasiyetle mukabele etmesini, bunu her tür siyasi polemiğin ötesinde bir insan hakkı olarak karşılamasını ve savunucusu olmasını bekliyoruz."
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