Gündem AK Partiden ev sohbeti atağı
POLİTİKA

AK Parti'den ev sohbeti atağı

Seçime SES adını verdikleri ‘sandık bazlı ev sohbetleri’ ile hazırlanan AK Parti’li kadınlar on günde 6 binden fazla etkinlik yaptı. Sohbetlerde seçmenlerle bir araya gelen AK Parti’li kadınların hedefi 192 bin sandıktaki kadın seçmenlere ulaşmak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti Kadın Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sandık bazlı ev sohbetlerinin startını verdi. Sandık bazlı ev sohbetlerini ‘SES’ olarak kısaltılarak oluşturdukları program kapsamında on günde 55 ilde 6 binin üzerinde ev sohbetleri gerçekleştirildi.

SEÇMENLER ÇAT KAPI

  • Çat kapı ziyaretlerle sandık esaslı çalışma yürüten kadın kolları, öncesinde mahalle mahalle oy kullanacak kişileri tespit ediyor. Daha sonrasında ise ilgili sandıkta bulunan AK Parti’li kadın üyeler devreye alınıyor.

SANDIKLAR TARANIYOR

AK kadınlar, üyesi olduğu seçmenleri arayıp apartmanlarında toplantı yapmak ve komşularını da toplantıya davet etmelerini istiyor. Toplantıda, bir grup kadınlarla sohbet yaparken, diğer grup da o sandıkta oy kullanacak tüm seçmenleri ziyaret ediyor.

Öncelikli olarak yüzde 25’ten az oy alınan sandıklara ulaşmayı hedefleyen AK Parti, o sandıkta oy kullanan vatandaşlara sorularına cevap aramak kaydıyla oranını daha da yukarılara çıkarmayı amaçlıyor.

SÖZ ŞİMDİ KADINLARDA

  • Kampanya sürecinin startını verdiği günden bu güne kadar 55 ilde 6 binin üzerinde toplantı yapan AK Parti, 31 Mart’a kadar 81 ilde 192 bin sandık seçmenine ulaşmayı hedefliyor. Toplantılarda, ‘kadınlar şehri konuşuyor’ başlığına sivil toplum örgütlerinden de katılım sağlanıyor.

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